Una gara di go-kart fa tremare Macron: perché può venire giù tutto (Di venerdì 26 agosto 2022) La prigione di Fresnes, situata nella periferia sud di Parigi, è la seconda prigione più grande di Francia. Il nome di questo istituto penitenziario è sempre apparso sui giornali francesi in relazione alla presenza di detenuti famosi o a episodi di violenza o ribellione verificatisi al suo interno. Ma negli ultimi giorni, Fresnes è al centro dell'attenzione mediatica per un altro fatto verificatosi il 27 luglio, ma emerso pubblicamente soltanto la scorsa settimana: una gara di go-kart tra detenuti e secondini all'interno del carcere. «Le nostre carceri non sono centri vacanze in cui prigionieri e guardie fanno amicizia», ha reagito il deputato dei Républicains (il partito gollista) Éric Ciotti, in seguito alla comparsa su YouTube di un video di 25 minuti, poi cancellato, che mostra i detenuti e le guardie di Fresnes correre all'impazzata a bordo dei ...

