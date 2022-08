Task Force, in tv la docuserie che racconta il lavoro dell’esercito italiano in Kosovo?? (Di venerdì 26 agosto 2022) Il lavoro dell’esercito italiano in Kosovo raccontato in una docuserie. Il palinsesto televisivo non propone, solamente, programmi divertenti e futili, ma con piacere si possono apprezzare, anche, progetti di spessore culturale e storico. Ne è un esempio la serie intitolata “Italiani in Kosovo: dietro le divise gli uomini”, che debutterà venerdì 26 agosto alle ore 21.00, in prima serata, con la prima puntata, su Explorer HD, canale 176 di Sky. La serie televisiva, della durata di due puntate, è prodotta da Italiainrete Network, in collaborazione con Oberon Media International. Altri attori fondamentali per la realizzazione del progetto editoriale sono stati lo Stato Maggiore della Difesa,il Comando Operativo Vertice Interforze, del Comando NATO della KFOR ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 26 agosto 2022) Ilinto in una. Il palinsesto televisivo non propone, solamente, programmi divertenti e futili, ma con piacere si possono apprezzare, anche, progetti di spessore culturale e storico. Ne è un esempio la serie intitolata “Italiani in: dietro le divise gli uomini”, che debutterà venerdì 26 agosto alle ore 21.00, in prima serata, con la prima puntata, su Explorer HD, canale 176 di Sky. La serie televisiva, della durata di due puntate, è prodotta da Italiainrete Network, in collaborazione con Oberon Media International. Altri attori fondamentali per la realizzazione del progetto editoriale sono stati lo Stato Maggiore della Difesa,il Comando Operativo Vertice Interforze, del Comando NATO della KFOR ...

