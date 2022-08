Supplenze ATA, potrebbero esserci ancora i posti ex LSU da coprire (Di venerdì 26 agosto 2022) In attesa della terza procedura assunzionale del personale ex LSU, a seguito della stabilizzazione nelle scuole statali dei lavoratori delle ditte di pulizia. Due concorsi alle spalle, ne manca ancora uno proprio per coprire i posti rimasti scoperti dalle precedenti fasi assunzionali e che dovrebbe partire da settembre, ma che al momento non vede la luce L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 agosto 2022) In attesa della terza procedura assunzionale del personale ex LSU, a seguito della stabilizzazione nelle scuole statali dei lavoratori delle ditte di pulizia. Due concorsi alle spalle, ne mancauno proprio perrimasti scoperti dalle precedenti fasi assunzionali e che dovrebbe partire da settembre, ma che al momento non vede la luce L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze ATA, potrebbero esserci ancora i posti ex LSU da coprire - lacittanews : Di redazione L’Ufficio scolastico provinciale di Cuneo ricerca personale ATA per copertura posto Ds… - scuolainforma : #Scuola 2022/23, si riparte senza #docenti, #ATA e #DS: un altro anno di supplenze - orizzontescuola : Supplenze ATA, è possibile lasciare uno spezzone per un posto intero - rietin_vetrina : Supplenze ATA, se già si lavora nessuna convocazione per altro incarico in diverso profilo -