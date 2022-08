“Storia al capolinea”. Dopo Ilary e Totti un altro addio. Le nozze solo pochi mesi fa (Di venerdì 26 agosto 2022) Antonio Candreva e Allegra Luna in crisi. Un po’ come accaduto a Ilary Blasi e Francesco Totti, con le dovute proporzioni di durata della relazione e popolarità, anche per l’ex giocatore della Lazio ora alla Salernitana il matrimonio è in una fase molto delicata. Un matrimonio celebrato soltanto pochi mesi fa. nozze da sogno con il rito civile a Milano davanti al sindaco Beppe Sala e quello religioso in Vaticano nella Chiesa di Maria Madre della Famiglia. Alla festa al Castello di Tor Crescenza c’erano anche tanti calciatori tra cui Mauro Icardi e Wanda Nara. Antonio Candreva e Allegra Luca stavano insieme fin dai tempi dell’Inter. La loro prima uscita pubblica risale a fine dicembre del 2017, cena di Natale con i nerazzurri. Poco Dopo sono arrivati due figli, Raul nel 2018 e Romeo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Antonio Candreva e Allegra Luna in crisi. Un po’ come accaduto aBlasi e Francesco, con le dovute proporzioni di durata della relazione e popolarità, anche per l’ex giocatore della Lazio ora alla Salernitana il matrimonio è in una fase molto delicata. Un matrimonio celebrato soltantofa.da sogno con il rito civile a Milano davanti al sindaco Beppe Sala e quello religioso in Vaticano nella Chiesa di Maria Madre della Famiglia. Alla festa al Castello di Tor Crescenza c’erano anche tanti calciatori tra cui Mauro Icardi e Wanda Nara. Antonio Candreva e Allegra Luca stavano insieme fin dai tempi dell’Inter. La loro prima uscita pubblica risale a fine dicembre del 2017, cena di Natale con i nerazzurri. Pocosono arrivati due figli, Raul nel 2018 e Romeo ...

