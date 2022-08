Se il degrado è un affare

Leggi su panorama

(Di venerdì 26 agosto 2022) Welcome to favelas diffonde i video della peggior cronaca italiana, accostandoci vendite di prodotti dubbi. Così, per il suo fondatore, no global pregiudicato, la sofferenza urbana è diventata business 2.0. Welcome to favelas è diventata una delle principali fonti dalle quali le testate online (ma anche blasonati telegiornali della tv nazionale) attingono per video virali che raccontano scene diurbano. Clickbait (o «acchiappaclic») a costo zero, con la fonte che, in cambio, guadagna visibilità. Nato una decina d’anni fa come pagina Facebook che raccontava ilromano, Welcome to favelas era diventato un punto di riferimento per i giovani della periferia della Capitale. E non solo. Sulle minicar dei giovani dei quartieri «bene» l’adesivo della pagina era un must. Ma in poco tempo, gli eccessi dei contenuti (pare che sul canale social ...