Per M5S ipotesi 'scippo' a sinistra piazza Ss. Apostoli, Grillo sul palco (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – L'alfiere genuino del campo progressista, lo ha definito Giuseppe Conte. Il M5S cerca di accreditarsi come voce più autorevole e sincera di quell'area che la fine del governo Draghi ha ridotto in brandelli, e così, oltre a tentare di 'scippare' voti al vecchio alleato dem, il Movimento 5 Stelle cerca ora di soffiare alla sinistra anche una delle sue piazze storiche, Santi Apostoli, a due passi da Palazzo Chigi e da Montecitorio. Per il Movimento si tratterebbe di un ritorno: nel 2020 i pentastellati organizzarono in quella piazza una manifestazione per protestare contro il ripristino dei vitalizi, per esempio. Lì Romano Prodi festeggiò, prima nel 1996 e poi nel 2006, la vittoria della coalizione di centrosinistra alle politiche. Ed è lì che il partito guidato da Conte – riferiscono fonti autorevoli ...

