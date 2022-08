Monza-Udinese 1-2, Galliani: “Andiamo avanti sereni, Stroppa confermato” (Di venerdì 26 agosto 2022) Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato al termine del match contro l’Udinese, terminato 1-2. Nonostante la terza sconfitta in campionato, in altrettante gare disputate, Galliani non mette in discussione la fiducia nei confronti di Stroppa: “Assolutamente confermato”. In merito al percorso del club, invece, ha detto: “Andiamo avanti in maniera tranquilla e serena. Infortuni? Peccato“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Adriano, amministratore delegato del, ha parlato al termine del match contro l’, terminato 1-2. Nonostante la terza sconfitta in campionato, in altrettante gare disputate,non mette in discussione la fiducia nei confronti di: “Assolutamente”. In merito al percorso del club, invece, ha detto: “in maniera tranquilla e serena. Infortuni? Peccato“. SportFace.

