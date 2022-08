Monza, Stroppa: 'La società mi darà tempo, c'è bisogno ancora di qualcosa' (Di venerdì 26 agosto 2022) Monza - Il Monza perde in casa con l' Udinese (1 - 2) e colleziona la terza sconfitta nelle prime tre gare di A. Il tecnico dei brianzoli, Giovanni Stroppa , ha così parlato ai microfoni di DAZN nel ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 agosto 2022)- Ilperde in casa con l' Udinese (1 - 2) e colleziona la terza sconfitta nelle prime tre gare di A. Il tecnico dei brianzoli, Giovanni, ha così parlato ai microfoni di DAZN nel ...

DiMarzio : #SerieA | @ACMonza, le parole di #Stroppa dopo la sconfitta contro l'@Udinese_1896 - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Stroppa non teme l'esonero: 'Il Monza mi darà tempo. Siamo in costruzione, serve ancora altro' - sportli26181512 : Monza, Galliani: 'Non meritavamo di perdere. Stroppa? Stiamo calmi, non è a rischio': L'amministratore delegato del… - Fantacalcio : Monza, Berlusconi: 'Arbitraggio scandaloso. Stroppa rimane' - zazoomblog : Monza-Udinese 1-2 Galliani: “Andiamo avanti sereni Stroppa confermato” - #Monza-Udinese #Galliani: #“Andiamo -