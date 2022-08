“Marito e moglie!”: cerimonia in comune, poi grande festa per l’ex UeD (Di venerdì 26 agosto 2022) La nascita della secondogenita, la proposta di matrimonio e la cerimonia in comune: Sabrina Ghio si è unita in matrimonio a Carlo Negri in Puglia. Nel giro di pochi mesi (la piccola Mia è nata a inizio giugno, ndr), la vita dell’ex ballerina di Amici ed ex tronista di UeD è cambiata notevolmente. L’altra figlia, Penelope, è nata da una precedente relazione ed è praticamente diventata la sua ombra: sono identiche e anche inseparabili. Nei giorni scorsi Sabrina Ghio, che è attivissima su Instagram, ha raccontato come si sarebbe svolto il suo matrimonio, che dopo il sì proseguirà sabato con una grande festa. Sabrina Ghio matrimonio: le foto del sì Tutta la family è già da giorni in Puglia, location scelta per il matrimonio e già mercoledì sera Sabrina Ghio e il suo Carlo hanno iniziato a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) La nascita della secondogenita, la proposta di matrimonio e lain: Sabrina Ghio si è unita in matrimonio a Carlo Negri in Puglia. Nel giro di pochi mesi (la piccola Mia è nata a inizio giugno, ndr), la vita delballerina di Amici ed ex tronista di UeD è cambiata notevolmente. L’altra figlia, Penelope, è nata da una precedente relazione ed è praticamente diventata la sua ombra: sono identiche e anche inseparabili. Nei giorni scorsi Sabrina Ghio, che è attivissima su Instagram, ha raccontato come si sarebbe svolto il suo matrimonio, che dopo il sì proseguirà sabato con una. Sabrina Ghio matrimonio: le foto del sì Tutta la family è già da giorni in Puglia, location scelta per il matrimonio e già mercoledì sera Sabrina Ghio e il suo Carlo hanno iniziato a ...

