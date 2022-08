LIVE F1, GP Belgio 2022 in DIRETTA: Verstappen impressiona in avvio di FP2, le Ferrari inseguono (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LECLERC CAMBIA IL MOTORE: PENALIZZATO PENALIZZATO ANCHE Verstappen PER CAMBIO DI MOTORE 17.13 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:46.928 12 Carlos SAINZ Ferrari+0.462 1 3 Charles LECLERC Ferrari+1.163 1 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.273 1 5 Lando NORRIS McLaren+1.632 1 6 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.672 1 7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.849 1 8 Fernando ALONSO Alpine+1.924 1 9 Lewis HAMILTON Mercedes+1.929 1 10 Lance STROLL Aston Martin+1.984 1 11 Pierre GASLY AlphaTauri+2.192 1 12 Alexander ALBON Williams+2.270 1 13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.278 1 14 Esteban OCON Alpine+2.511 1 15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.713 1 16 George RUSSELL Mercedes+2.816 1 17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.013 1 18 Valtteri BOTTAS Alfa ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALECLERC CAMBIA IL MOTORE: PENALIZZATO PENALIZZATO ANCHEPER CAMBIO DI MOTORE 17.13 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 MaxRed Bull Racing1:46.928 12 Carlos SAINZ+0.462 1 3 Charles LECLERC+1.163 1 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.273 1 5 Lando NORRIS McLaren+1.632 1 6 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.672 1 7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.849 1 8 Fernando ALONSO Alpine+1.924 1 9 Lewis HAMILTON Mercedes+1.929 1 10 Lance STROLL Aston Martin+1.984 1 11 Pierre GASLY AlphaTauri+2.192 1 12 Alexander ALBON Williams+2.270 1 13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.278 1 14 Esteban OCON Alpine+2.511 1 15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.713 1 16 George RUSSELL Mercedes+2.816 1 17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.013 1 18 Valtteri BOTTAS Alfa ...

f1grandprixit : Seguite con noi le FP2 di Spa #F1 #BelgianGP - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #BelgianGp???? Sta per iniziare la seconda sessione di prove libere in Belgio. @FUnoAT salta in sella al… - F1ingenerale_ : Si ritorna in pista per la seconda sessione di Libere, seguitele in diretta con noi ???? #BelgianGP #F1inGenerale - enricofrasca3 : RT @SkySportF1: ?? Il via alle #FP2 dalle 17 ??Diretta su Sky Sport F1, canale 207 LIVE ? - SebFerrari27 : RT @SkySportF1: ?? Il via alle #FP2 dalle 17 ??Diretta su Sky Sport F1, canale 207 LIVE ? -