elgaucheros : RT @radiosei: #LazioInter 96' FINISCE QUI! La Lazio supera l'Inter 3-1. Le magie di Luis e Pedro piegano Inzaghi, una prestazione straordin… - radiosei : #LazioInter 96' FINISCE QUI! La Lazio supera l'Inter 3-1. Le magie di Luis e Pedro piegano Inzaghi, una prestazione… -

Calciomercato.com

Scrisse JorgeBorges, che "la letteratura è una delle forme della felicità ; forse nessuno ... che crede a idoli di paccottiglia, miraggi,da spettacolo di varietà , diritti civili (e non); ...Scrisse JorgeBorges, che "la letteratura è una delle forme della felicità ; forse nessuno ... che crede a idoli di paccottiglia, miraggi,da spettacolo di varietà , diritti civili (e non...); ... Le magie di Luis Alberto e Pedro stordiscono l'Inter: 3-1 Lazio, Lautaro non basta Non basta il momentaneo pari di Lautaro al tecnico nerazzurro, che esce nuovamente sconfitto dal 'suo' stadio: tris biancoceleste con Felipe Anderson, una magia di Luis Alberto e gol di Pedro ...La Lazio vince con i cambi: decisivi Luis Alberto e Pedro dalla panchina. Nell'Inter si salvano solo Handanovic, Skriniar e Dumfries.