La pazza gara di Verstappen e Leclerc: in Belgio partiranno entrambi dal fondo della griglia (Di venerdì 26 agosto 2022) Non bastava la velocissima Ferrari-Tafazi che non riesce a star dietro in classifica alla fuga di Verstappen. Non bastavano i sorpassi in DRS, le tattiche scalcagnate di Binotto ai box, i motori rotti e gli errori umani. In Belgio domenica si correrà un Gp al contrario: Verstappen e Leclerc partiranno entrambi dal fondo della griglia, scatenando il duello Mondiale in rimonta, con l’intero gruppo da scalare. Probabilmente su pista bagnata. Com’era la storia della Formula Uno soporifera? E’ successo la Ferrari ha deciso di sfruttare il velocissimo circuito di Spa (buono quindi per rimonte e affini) per montare sulla F1-75 numero 16 di Leclerc un nuovo motore col sistema ibrido, per guadagnare potenza in ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) Non bastava la velocissima Ferrari-Tafazi che non riesce a star dietro in classifica alla fuga di. Non bastavano i sorpassi in DRS, le tattiche scalcagnate di Binotto ai box, i motori rotti e gli errori umani. Indomenica si correrà un Gp al contrario:dal, scatenando il duello Mondiale in rimonta, con l’intero gruppo da scalare. Probabilmente su pista bagnata. Com’era la storiaFormula Uno soporifera? E’ successo la Ferrari ha deciso di sfruttare il velocissimo circuito di Spa (buono quindi per rimonte e affini) per montare sulla F1-75 numero 16 diun nuovo motore col sistema ibrido, per guadagnare potenza in ...

napolista : La pazza gara di #Verstappen e #Leclerc: in Belgio partiranno entrambi dal fondo della griglia I leader del Mondia… - valmalencotweet : Domenica 4 settembre a Chiesa in Valmalenco torna la gara più pazza dell'anno!!!C'è ancora qualche posto disponibil… - Marty_Bb_ : @_rik46 Gara pazza: vince Alonso, secondo Norris e terzo Charles (dopo una rimonta dalla 20ª). Bottas compie un’U… - getyourhearton : se questa pazza del piano di sopra pensa di fare a gara a chi mette la musica più alta nel palazzo non sa contro ch… - lauxpnks__ : @Mae_20_ Allora io sono un armyblink ma in questi casi degli army non me ne fotte proprio un cazzo. Ma stiamo scher… -