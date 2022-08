Il caldo non molla neanche a settembre: nei prossimi giorni punte di 35 gradi (Di venerdì 26 agosto 2022) Sembra un’estate infinita quella del 2023. Da circa 4 mesi il caldo continuare a picchiare su gran parte del Mezzogiorno. E neanche l’arrivo imminente di settembre sembra concedere una vera tregua dopo la pausa del ciclone balcanico che nei giorni scorsi ha portato pioggia e fresco al Sud. La prossima settimana, infatti, sarà ancora all’insegna L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 26 agosto 2022) Sembra un’estate infinita quella del 2023. Da circa 4 mesi ilcontinuare a picchiare su gran parte del Mezzogiorno. El’arrivo imminente disembra concedere una vera tregua dopo la pausa del ciclone balcanico che neiscorsi ha portato pioggia e fresco al Sud. La prossima settimana, infatti, sarà ancora all’insegna L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

gianniruj : Purtroppo per voi il peggio deve ancora venire. Forse non ci siete resi conto di tutto il male che avete fatto alla… - WLKFabio : RT @Barbiero: Ma guarda te che tocca leggere! Mi chiedo perché stanno ancora con il sedere al caldo in Italia e non traslocano invece nella… - NFT_F_A : @Lore_74f @Fedecroce1 @Fede_marchi1991 @virtuos1968 @mirkonicolino Scrivendo certe cose ti senti realizzato? A me n… - MusolinoVarese : RT @CollotMarta: 2,6 mln di italiani a rischio fame: abbassiamo le armi e alziamo i salari! I media non hanno diffuso con cura il report de… - AlBizzotto : RT @ViolaMilano: Secondo mio figlio 'non fa mai troppo caldo per abbracciarsi sotto le coperte'. Non so se sia un bambino super dolce o sup… -