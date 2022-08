Guanciale o pancetta? Enrico Letta tra meme e realtà (Di venerdì 26 agosto 2022) AGI - Guanciale o pancetta. In tempi normali sarebbe una sfida gastronomica fra Roma e il resto del mondo: dove Roma dice Guanciale - elemento base per amatriciana e carbonara - il resto del mondo dice pancetta, utilizzata per migliaia di altri piatti. Fuori dal Grande Raccordo Anulare. Una polarizzazione netta, o noi o gli altri, che il segretario del Partito Democratico prende in prestito per la sua campagna elettorale, tutta giocata sull'alternativa fra Pd e destra. Tertium non datur, insomma. Una campagna che da qualche giorno Letta gioca sui social network attraverso card bicolori. #GuancialeTuttaLaVita pic.twitter.com/wIvVkeiMcV — Enrico Letta (@EnricoLetta) August 26, 2022 Nel nero le proposte della ... Leggi su agi (Di venerdì 26 agosto 2022) AGI -. In tempi normali sarebbe una sfida gastronomica fra Roma e il resto del mondo: dove Roma dice- elemento base per amatriciana e carbonara - il resto del mondo dice, utilizzata per migliaia di altri piatti. Fuori dal Grande Raccordo Anulare. Una polarizzazione netta, o noi o gli altri, che il segretario del Partito Democratico prende in prestito per la sua campagna elettorale, tutta giocata sull'alternativa fra Pd e destra. Tertium non datur, insomma. Una campagna che da qualche giornogioca sui social network attraverso card bicolori. #TuttaLaVita pic.twitter.com/wIvVkeiMcV —(@) August 26, 2022 Nel nero le proposte della ...

