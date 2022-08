Galtier non ha dubbi su Keylor Navas: “Accadrà domenica” (Di venerdì 26 agosto 2022) La rivoluzione in casa Napoli si sta pian piano completando, con almeno un nuovo innesto in ogni reparto. Potrebbero essere addirittura due tra i pali: non è un mistero, infatti, il grande interesse di Cristiano Giuntoli verso Keylor Navas, che potrebbe completare il reparto insieme a Salvatore Sirigu (a quel punto sarebbe necessario piazzare Meret). Come evidenziato da Il Corriere dello Sport questa mattina, l’attuale portiere del PSG potrebbe arrivare a Napoli la prossima settimana. In ogni caso, nella conferenza stampa odierna, il tecnico dei parigini Cristophe Galtier ha provato a spegnere per qualche momento l’entusiasmo, dichiarando come il portiere sia ancora a tutti gli effetti un giocatore dei campioni di Francia. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Getty . Navas Costa Rica“Paredes e ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 26 agosto 2022) La rivoluzione in casa Napoli si sta pian piano completando, con almeno un nuovo innesto in ogni reparto. Potrebbero essere addirittura due tra i pali: non è un mistero, infatti, il grande interesse di Cristiano Giuntoli verso, che potrebbe completare il reparto insieme a Salvatore Sirigu (a quel punto sarebbe necessario piazzare Meret). Come evidenziato da Il Corriere dello Sport questa mattina, l’attuale portiere del PSG potrebbe arrivare a Napoli la prossima settimana. In ogni caso, nella conferenza stampa odierna, il tecnico dei parigini Cristopheha provato a spegnere per qualche momento l’entusiasmo, dichiarando come il portiere sia ancora a tutti gli effetti un giocatore dei campioni di Francia. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Getty .Costa Rica“Paredes e ...

