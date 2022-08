Formazioni ufficiali Monza Udinese | le scelte degli allenatori

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ledimatch valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023.(3-5-2): Di Gregorio; Marrone, Caldirola, Carlos Augusto; Birindelli, Valoti, Sensi, Colpani, Molina; Petagna, Caprari. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Machin, Barberis, Gytkjaer, Ranocchia F., Antov, Pessina, Bondo, Carboni, S. Vignato, Ciurria.Allenatore: Giovanni Stroppa(3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Deulofeu. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Arslan, ...

