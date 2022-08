Fiumicino ricorda il sindaco Giancarlo Bozzetto a dodici anni dalla scomparsa

(Di venerdì 26 agosto 2022)– In occasione del dodicesimoversario delladel, lunedì 29 agosto alle ore 20.45 si terrà una commemorazione pubblica presso il parco a lui intitolato in via dell’Ippocampo. Durante la commemorazione, la moglie Adriana Di Nunzio, leggerà brani tratti dal libro scritto proprio daperre l’impegno messo e i risultati raggiunti durante la sua amministrazione della Città di. Alla commemorazione saranno presenti anche ilEsterino Montino, il viceEzio Di Genesio Pagliuca e rappresentanti della comunità che condivideranno il loro ricordo del. Il Faro online – Clicca ...

