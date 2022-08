F1, Max Verstappen impressionante nella FP2 a Spa! 2° Leclerc e 5° Sainz (Di venerdì 26 agosto 2022) Prove libere 2 nel segno di Max Verstappen a Spa-Francorchamps (Belgio), sede del quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista delle Ardenne, resa insidiosa all’inizio per condizioni un po’ umide e temperature piuttosto basse (18°C in aria), l’orange della Red Bull ha impressionato con il miglior tempo di 1:45.507 a precedere di 0.862 la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e di 1.085 il britannico della McLaren Lando Norris. Verstappen velocissimo ovunque sul circuito belga, specie nel secondo settore con un 45.458 spaziale con cui ha creato il vero gap rispetto agli altri. Ferrari che con Leclerc ha fatto probabilmente prove d’assetto, puntando su una macchina scarica e particolarmente veloce nel t-1 e nel t-3, ma non altrettanto nel t-2. Tenendo conto che la Rossa è solita girare con regimi del motore ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Prove libere 2 nel segno di Maxa Spa-Francorchamps (Belgio), sede del quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista delle Ardenne, resa insidiosa all’inizio per condizioni un po’ umide e temperature piuttosto basse (18°C in aria), l’orange della Red Bull ha impressionato con il miglior tempo di 1:45.507 a precedere di 0.862 la Ferrari del monegasco Charlese di 1.085 il britannico della McLaren Lando Norris.velocissimo ovunque sul circuito belga, specie nel secondo settore con un 45.458 spaziale con cui ha creato il vero gap rispetto agli altri. Ferrari che conha fatto probabilmente prove d’assetto, puntando su una macchina scarica e particolarmente veloce nel t-1 e nel t-3, ma non altrettanto nel t-2. Tenendo conto che la Rossa è solita girare con regimi del motore ...

