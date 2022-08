Elezioni 2022, Salvini a Napoli dai tassisti: «No alle multinazionali» (Di venerdì 26 agosto 2022) allevatori bufalini. tassisti. E oggi gli imprenditori balneari. Matteo Salvini per la due giorni campana punta sulle categorie dove l'appeal con la Lega c'è già ed è... Leggi su ilmattino (Di venerdì 26 agosto 2022)vatori bufalini.. E oggi gli imprenditori balneari. Matteoper la due giorni campana punta sulle categorie dove l'appeal con la Lega c'è già ed è...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Calenda chiede a tutte le forze politiche di sospendere la campagna elettorale e di supportare il… - repubblica : Forza Nuova esclusa dalle elezioni: è la prima volta dal 2001 [di Paolo Berizzi] - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Larghe intese? Sembra che le forze che parlano di agenda Draghi abbiano obiettivo di gestire il p… - remop47 : Elezioni, la gaffe di Ronzulli: “Rigassificatori subito per estrarre gas naturale nazionale. Così saremmo indipende… - Mr_Eko_Onana : RT @Corriere: Salvini: se il prezzo del gas non scende, il rischio di razionamento per il prossimo governo è concreto -