(Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Lavoratori ‘spiati’ dall’azienda, controllati a loroe poi licenziati. Ma èspiare un dipendente? Ed èlicenziare il dipendente spiato? A rispondere sono gli esperti del sito di informazione legale La Legge Per Tutti. “La giurisprudenza – spiegano – si è pronunciata più volte sulla legittimità delfrutto deifatti all’del, spesso utilizzando i servizi di un investigatore privato. In passato la Cassazione ha ritenuto lecito il provvedimento di allontanamento per giusta causa basato sulle prove raccolte da un detective ingaggiato dall’azienda. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha confermato questo orientamento facendo, però, alcune precisazioni su quando il ...

La giurisprudenza si è pronunciata più volte sulla legittimità del licenziamento frutto dei controlli fatti all'insaputa del lavoratore, spesso utilizzando i servizi di un investigatore privato. In passato la Cassazione ha ritenuto lecito il provvedimento di allontanamento per giusta causa basato sulle prove raccolte da un detective ingaggiato dall'azienda. Controlli a insaputa del lavoratore, licenziamento legittimo (Adnkronos) – Lavoratori 'spiati' dall'azienda, controllati a loro insaputa e poi licenziati. Ma è legittimo spiare un dipendente Ed è legittimo licenziare il dipendente spiato A rispondere sono gli esperti del sito di informazione legale La Legge Per Tutti. La Cassazione torna sulla possibilità di ingaggiare un detective per pedinare un dipendente: quando è legittimo e quando non lo è. La giurisprudenza si è pronunciata più volte sulla legittimità del licenziamento.