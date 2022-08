telodogratis : Conte: “Stabilizzare il Superbonus e bonus edilizi” - Parlamenteide : Ore 11:49 - Conte, «stabilizzare superbonus fino al 2027» -

La Sicilia

Roma, 26 ago. " "Intendiamoil Superbonus e gli altri bonus edilizi, in un arco temporale di almeno 5 anni e ... Lo dice Giuseppe, leader del M5S, illustrando le proposte economiche ...Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, in una intervista su Money.it."E ... Intendiamoil Superbonus e gli altri bonus edilizi, in un arco temporale di almeno 5 anni ... Elezioni: Conte, 'stabilizzare superbonus fino al 2027' Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Intendiamo stabilizzare il Superbonus e gli altri bonus edilizi, in un arco temporale di almeno 5 anni e partendo da un sostegno statale tramite un'aliquota che cresce a.."E' curioso che il presidente del Consiglio abbia parlato male in Ue" del superbonus edilizio "proprio mentre la stessa Ue, per bocca di Ursula von der Leyen e come riportato nell'ultimo country repor ...