Champions League, Muller commenta il sorteggio: "Ci vediamo presto, Mr. Lewandowski"

Attraverso il suo profilo Instagram, Thomas Muller ha commentato il sorteggio di Champions League 2022/2023. Il Bayern Monaco ha pescato Barcellona, Inter e Viktoria Plzen: un girone sicuramente difficile, ma in cui spicca il ritorno di Robert Lewandowski in Germania. Muller, grande amico dell'attaccante polacco – ora al Barcellona – ha detto: "Grande sorteggio per tutti gli appassionati. Mr. Lewandowski, ci vediamo presto a Monaco. Tutto pronto per una nuova stagione di Champions".

