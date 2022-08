Bonus 200 euro per partite Iva: come funziona e quando ci sarà click day (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo quello di luglio per i dipendenti e i pensionati, spazio ora al Bonus di 200 euro dedicato alle partite Iva. Il decreto Aiuti bis, infatti, ha previsto un sostegno economico anche per ulteriori categorie di lavoratori come coltivatori diretti, mezzadri e coloni (430.000), artigiani (859.000), commercianti (973.000), professionisti esclusivi (261.000) e casse professionali (477.000). L'ammontare complessivo delle persone in grado di beneficiare dell'aiuto statale sarebbe stimato intorno ai 3 milioni, con un esborso complessivo intorno ai 600 milioni di euro, tenendo presente il consueto sbarramento per coloro che percepiscono un reddito annuo superiore ai 35mila euro. Addentrandoci un po' nella norma contenente la regolarizzazione del Bonus, il Ministero del ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo quello di luglio per i dipendenti e i pensionati, spazio ora aldi 200dedicato alleIva. Il decreto Aiuti bis, infatti, ha previsto un sostegno economico anche per ulteriori categorie di lavoratoricoltivatori diretti, mezzadri e coloni (430.000), artigiani (859.000), commercianti (973.000), professionisti esclusivi (261.000) e casse professionali (477.000). L'ammontare complessivo delle persone in grado di beneficiare dell'aiuto statale sarebbe stimato intorno ai 3 milioni, con un esborso complessivo intorno ai 600 milioni di, tenendo presente il consueto sbarramento per coloro che percepiscono un reddito annuo superiore ai 35mila. Addentrandoci un po' nella norma contenente la regolarizzazione del, il Ministero del ...

