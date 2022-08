Berlusconi: 'Arbitraggio scandaloso, loro erano in 12' (Di venerdì 26 agosto 2022) "Partita sfortunata, loro erano in 12. Arbitraggio scandaloso". Lo ha detto Silvio Berlusconi, all'uscita dallo stadio Brianteo dopo il ko del Monza contro l'Udinese. "Mancavamo di 5 titolari", ha ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) "Partita sfortunata,in 12.". Lo ha detto Silvio, all'uscita dallo stadio Brianteo dopo il ko del Monza contro l'Udinese. "Mancavamo di 5 titolari", ha ...

