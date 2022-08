Audi, ufficiale l’esordio in Formula 1 dal 2026 (Di venerdì 26 agosto 2022) Era nell’aria ormai da tempo e adesso arriva l’ufficialità: Audi entrerà in Formula 1 a partire dal 2026. Un’operazione possibile dopo aver acquisito il controllo della scuderia Sauber Motorsport. L’annuncio è avvenuto nel corso di una conferenza stampa a Spa-Francorchamps, dove erano presenti pure il ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, e il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem. “Il motorsport è parte integrante del DNA di Audi”, ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione del marchio tedesco, Markus Duesmann: “La Formula 1 è sia un palcoscenico globale per il nostro marchio ma anche un laboratorio di sviluppo altamente impegnativo. La combinazione di alte prestazioni e competitività sono da sempre motore di innovazione e trasferimento tecnologico nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Era nell’aria ormai da tempo e adesso arriva l’ufficialità:entrerà in1 a partire dal. Un’operazione possibile dopo aver acquisito il controllo della scuderia Sauber Motorsport. L’annuncio è avvenuto nel corso di una conferenza stampa a Spa-Francorchamps, dove erano presenti pure il ceo della1, Stefano Domenicali, e il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem. “Il motorsport è parte integrante del DNA di”, ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione del marchio tedesco, Markus Duesmann: “La1 è sia un palcoscenico globale per il nostro marchio ma anche un laboratorio di sviluppo altamente impegnativo. La combinazione di alte prestazioni e competitività sono da sempre motore di innovazione e trasferimento tecnologico nel ...

