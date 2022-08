Adani sicuro | l’ha detto sul girone di Champions del Napoli!

(Di venerdì 26 agosto 2022) Lele, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato dei gironi diLeague che sono stati sorteggiati nel corso della giornata di ieri. Ovviamentehala sua anche sulin cui è stato sorteggiato il Napoli: con Ajax, Liverpool e Rangers. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: “I Rangers, seguendo il solco tracciato da Gerrard, stanno risalendo su grazie a Van Bronckhorst e al suo stile di gioco ispirato al Barcellona. Tilmann è un attaccante giovane e versatile”. “Il Liverpool ha iniziato male la Premier League, ma quando sta bene quasi non ha difetti. Il range dei Reds oscilla tra semifinale e finale diLeague. Vincerà il”. PARIS, FRANCE – MAY 27: Juergen Klopp, Manager of ...

SpazioInter : Champions League, Adani sicuro sul girone dell'Inter: ''Non hanno speranze'' - -

Spazio Inter

I negoziati per garantire un ritornoin Myanmar restano in alto mare. TAIWAN - CINA Sulla ... INDIA Il miliardario Gautam, vicino al premier nazionalista Narendra Modi, ha annunciato l'...I negoziati per garantire un ritornoin Myanmar restano in alto mare. TAIWAN - CINA Sulla ... INDIA Il miliardario Gautam, vicino al premier nazionalista Narendra Modi, ha annunciato l'... Champions League, Adani sicuro sul girone dell'Inter: ''Non hanno speranze'' Daniele Adani torna alla carica contro Allegri: 'Non è corretto non fare mai autocritica, così si alimenta la mediocrità' ...Lele Adani , intervenuto su Twitch durante la Bobo Tv, ha parlato dell'Inter, vittoriosa per 3-0 sullo Spezia nell'ultima giornata di Serie A. E' una squadra da 100 gol, non avrà mai problemi a segnar ...