Vedete quest'uomo? Deve farsi 6 anni di carcere, ma 20 anni fa... (Di giovedì 25 agosto 2022) Diciotto anni dopo non è giustizia. Diciotto anni dopo è accanimento. E, signori, diciamocelo subito: siam sempre qui, a lamentarci che in questo Paese non paga mai nessuno, che i colpevoli la fanno franca troppo spesso, che le vittime finiscono per esserlo due volte. Tutto vero. Però se i tribunali impiegano due decenni (o forse un filino in meno) per arrivare a una sentenza (e pure di primo grado), qualche problema c'è ed è nel sistema. Perché nel frattempo può capitare, come è successo al signor Antonio Luzi, di cambiare vita. Di mettersi l'anima in pace, di non c'entrarci più un fico secco con i guai dei primi Duemila. Lui, Luzi, adesso fa il gelataio. Ha cinquant' anni ed è bravo nel suo lavoro: talmente bravo che la bottega artigianale Maki che gestisce, a Fano, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Diciottodopo non è giustizia. Diciottodopo è accanimento. E, signori, diciamocelo subito: siam sempre qui, a lamentarci che ino Paese non paga mai nessuno, che i colpevoli la fanno franca troppo spesso, che le vittime finiscono per esserlo due volte. Tutto vero. Però se i tribunali impiegano due decenni (o forse un filino in meno) per arrivare a una sentenza (e pure di primo grado), qualche problema c'è ed è nel sistema. Perché nel frattempo può capitare, come è successo al signor Antonio Luzi, di cambiare vita. Di mettersi l'anima in pace, di non c'entrarci più un fico secco con i guai dei primi Duemila. Lui, Luzi, adesso fa il gelataio. Ha cinquant'ed è bravo nel suo lavoro: talmente bravo che la bottega artigianale Maki che gestisce, a Fano, ...

