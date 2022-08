US Open 2022: confermata esclusione Djokovic: “Vaccino obbligatorio per chi entra negli Usa” (Di giovedì 25 agosto 2022) Adesso è ufficiale, anche se era ampiamente nell’aria e prevedibile. Novak Djokovic non giocherà gli US Open, il quarto e ultimo Slam stagionale di tennis, in quanto non vaccinato e non statunitense. Come ricordano dal Centro di Controllo e Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti, per l’ingresso negli Usa i cittadini stranieri devono ancora mostrare la prova di vaccinazione completa prima di imbarcarsi su qualsiasi volo. Prova che il serbo, che come è noto non ha deciso di sottoporsi alla vaccinazione, non può mostrare, dunque indipendentemente dalle volontà di USTA, non gli sarà concesso di entrare sul territorio a stelle e strisce. Nel pomeriggio italiano il sorteggio dei tabelloni, che perdono dunque ben due protagonisti, visto che oltre a Nole mancherà Zverev per infortunio. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Adesso è ufficiale, anche se era ampiamente nell’aria e prevedibile. Novaknon giocherà gli US, il quarto e ultimo Slam stagionale di tennis, in quanto non vaccinato e non statunitense. Come ricordano dal Centro di Controllo e Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti, per l’ingressoUsa i cittadini stranieri devono ancora mostrare la prova di vaccinazione completa prima di imbarcarsi su qualsiasi volo. Prova che il serbo, che come è noto non ha deciso di sottoporsi alla vaccinazione, non può mostrare, dunque indipendentemente dalle volontà di USTA, non gli sarà concesso dire sul territorio a stelle e strisce. Nel pomeriggio italiano il sorteggio dei tabelloni, che perdono dunque ben due protagonisti, visto che oltre a Nole mancherà Zverev per infortunio. SportFace.

Open_gol : Il reato ipotizzato dalla magistratura è il 733 bis del codice penale, ovvero quello legato alla distruzione o dete… - Open_gol : La guardia costiera e la polizia locale hanno sequestrato decine di oggetti «segnaposto» La legge è in vigore da te… - Open_gol : La fan page ufficiale dell'Ucraina ha diffuso il video su Instagram L'hashtag scelto è #UkraineLovesYou - SportRepubblica : Djokovic, niente Us Open: le autorità americane confermano l'obblico del vaccino - Open_gol : Secondo il quotidiano finanziario, alla base ci sono le preoccupazioni per la crisi politica ed energetica del nost… -