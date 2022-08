Spiavano le infermiere nelle docce | seri guai per due tecnici

...provincia di Firenze avevano avviato le indagini per scoprire chi avesse nascosto una microcamera all'interno di una doccia presente negli spogliatoi femminili utilizzata da dottoresse e...Brenda Barnini Per approfondire : Articolo : Empoli, sarebbero 100 le donne spiate sotto la doccia in ospedale Articolo : Telecamere negli spogliatoi dell'ospedale di Empoli. "Cidurante la doccia" La sindaca di Empoli Brenda Barnini ha scritto alla direttrice dell'ospedale Silvia Guarducci e alla responsabile dell' area infermieristica e ostetricia Loriana Meini ...I due tecnici accusati di aver installato una microcamera nelle docce dello spogliatoio dell'ospedale di Empoli per spiare le infermiere rischiano da uno a sei anni e sino a 15mila euro di multa ...