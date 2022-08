Shakhtar Donetsk | arriva Lucas Taylor | “La mia famiglia è preoccupata | ma ha capito la scelta”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 agosto 2022) Negli ultimi mesi, a causa del conflitto in Ucraina, anche molti giocatori sono stati costretti a lasciare il Paese. Sono ben tredici i brasiliani che hanno salutato lo, ma uno ha invece scelto di fare il percorso inverso. Si tratta del difensore, che ha lasciato il Paok per sposare il progetto del club ucraino: “Ho sempre desiderato giocare in Champions League e non potevo lasciarmi sfuggire questa opportunità. Oltretutto loera ammesso direttamente alla fase a gironi, quindi cosa avrei dovuto aspettare? La miahaanche se, logicamente, sono preoccupati. Ma hannole mie motivazioni, per me questa è una grande occasione”. SportFace.