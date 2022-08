Scossa di terremoto 3.5 nel Pordenonese (Di giovedì 25 agosto 2022) TRIESTE – Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata la notte scorsa alle 2:34 a due chilometri da Frisanco (Pordenone). Il sisma ha avuto epicentro a 12 chilometri di profondità. La Scossa è stata avvertita in modo molto forte nell’area nei pressi dell’epicentro, svegliando la gente e causando tra loro forte spavento. Non si segnalano per fortuna danni a persone o a cose. Numerose le telefonate giunte al centralino delle forze dell’ordine e dei soccorsi in generale. In tanti, soprattutto nella zona delle valli, sono scesi in strada, temendo che la terra tremasse nuovamente, invece la Scossa – almeno quella da 3.5 – è stata l’unica. A sorprendere, e spaventare, è stata soprattutto la durata, di molti secondi. La Protezione civile del Fvg ha segnalato che il terremoto è avvenuto a due ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 25 agosto 2022) TRIESTE – Unadidi magnitudo 3.5 è stata registrata la notte scorsa alle 2:34 a due chilometri da Frisanco (Pordenone). Il sisma ha avuto epicentro a 12 chilometri di profondità. Laè stata avvertita in modo molto forte nell’area nei pressi dell’epicentro, svegliando la gente e causando tra loro forte spavento. Non si segnalano per fortuna danni a persone o a cose. Numerose le telefonate giunte al centralino delle forze dell’ordine e dei soccorsi in generale. In tanti, soprattutto nella zona delle valli, sono scesi in strada, temendo che la terra tremasse nuovamente, invece la– almeno quella da 3.5 – è stata l’unica. A sorprendere, e spaventare, è stata soprattutto la durata, di molti secondi. La Protezione civile del Fvg ha segnalato che ilè avvenuto a due ...

