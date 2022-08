Roma: entra nel parco e si masturba davanti ai bambini (Di giovedì 25 agosto 2022) Immaginate un martedì mattina come tanti nel parco: i bimbi che si divertono, che fanno amicizia, i genitori che stanno lì fermi a guardarli e a sorvegliarli dalle panchine. Oltre a loro, però, martedì scorso, in zona Garbatella, nell’area verde c’era anche un uomo che aveva ‘puntato’ i piccoli. E non certo con le migliori intenzioni. Lui, infatti, una volta nel parco, ha iniziato a guardare con insistenza i bimbi, poi ha pensato bene di abbassarsi i pantaloni e di toccarsi. davanti a loro e ai genitori, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Chi è il maniaco Martedì mattina, intorno alle 11.30, i genitori e i loro bimbi hanno vissuto momenti di panico. E quelle ore, all’insegna del relax e del divertimento, in zona Garbatella, in Largo delle Sette Chiese, si sono trasformate in un incubo. Fino a quando sul posto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022) Immaginate un martedì mattina come tanti nel: i bimbi che si divertono, che fanno amicizia, i genitori che stanno lì fermi a guardarli e a sorvegliarli dalle panchine. Oltre a loro, però, martedì scorso, in zona Garbatella, nell’area verde c’era anche un uomo che aveva ‘puntato’ i piccoli. E non certo con le migliori intenzioni. Lui, infatti, una volta nel, ha iniziato a guardare con insistenza i bimbi, poi ha pensato bene di abbassarsi i pantaloni e di toccarsi.a loro e ai genitori, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Chi è il maniaco Martedì mattina, intorno alle 11.30, i genitori e i loro bimbi hanno vissuto momenti di panico. E quelle ore, all’insegna del relax e del divertimento, in zona Garbatella, in Largo delle Sette Chiese, si sono trasformate in un incubo. Fino a quando sul posto ...

