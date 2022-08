Roberta Capua devastata dal terribile lutto | l’annuncio è arrivato poco fa

(Di giovedì 25 agosto 2022) Nel corso dell’ultima puntata di ‘Estate in Diretta’ abbiamo visto unadal: le su sue parole in diretta. L’ultima puntata di ‘Estate in Diretta’ ha riservato un momento toccante conletteralmente dall’ultimo. Scopriamo le parole di addio della conduttrice e chi ci ha lasciato. Nel L'articolo proviene da Inews24.it.

leone52641 : RT @MFerraglioni: Altro che i giornali di #gossip la notiziona oggi su #TottieBlasi l'ha data @Carolinareyrey a #EstateInDiretta, ai micr… - MFerraglioni : Altro che i giornali di #gossip la notiziona oggi su #TottieBlasi l'ha data @Carolinareyrey a #EstateInDiretta, a… - BlogSocialTv1 : Oggi a #EstateInDiretta è stato fatto un vero scoop, sulla vicenda della separazione tra #FrancescoTotti e… - ChristianFrello : @Roberta_Capua_ Perfavore aiutate la signora Cristina con la sua raccolta fondi cliccate sul tweet con la foto del… - accapp7 : @Roberta_Capua_ Potreste parlare del caso di denise Pipitone? -

Per togliere la Rey dall'imbarazzo,ha chiosato con una battuta: 'Gianluca si propone per fare il baby sitter a tuo figlio così può origliare...' .La nuova puntata del programma pomeridiano di Rai1 si è aperta con una notizia straziante che ancora una volta vede una donna perdere la vita per mano dell'uomo che aveva amato. ha dettocon la voce rotta dal dispiacere. 'Ancora una volta una donna ha pagato con la vita la decisione di chiudere con il suo compagno' ha poi proseguito la conduttrice. Gianluca Semprini ha ...Nel corso dell'ultima puntata di 'Estate in Diretta' abbiamo visto una Roberta Capua devastata dal terribile lutto: le su sue parole in diretta.La conduttrice di Estate in diretta apre la puntata con l'omicidio di Alessandra Matteuzzi La nuova puntata del programma pomeridiano di Rai1 si è aperta ...