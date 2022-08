Quote di genere: bastano quelle rosa o vanno pensate in modo più inclusivo? (Di giovedì 25 agosto 2022) In base all’ultimo “Global Gender Gap Report 2022”, che ogni anno intende misurare, a livello europeo e mondiale, il progresso nell’uguaglianza di genere considerando quattro dimensioni precipue (partecipazione e opportunità economica, educazione e istruzione, salute e benessere ed empowerment politico), per raggiungere la piena parità tra i generi saranno necessari 132 anni. Soprattutto nei Paesi messi peggio, come l’Italia, che su 146 nazioni si classifica al 63° posto, subito dopo Uganda e Zambia e ben lontana da Islanda, Finlandia e Norvegia (nelle prime posizioni) e da Germania (decima), Francia (quindicesima) e Spagna (sedicesima). Una posizione che si incrina maggiormente se si considera l’ambito dedicato all’opportunità economica, che calcola la partecipazione al mondo del lavoro, il gender pay gap, il reddito medio percepito dalle donne e le posizioni apicali ... Leggi su robadadonne (Di giovedì 25 agosto 2022) In base all’ultimo “Global Gender Gap Report 2022”, che ogni anno intende misurare, a livello europeo e mondiale, il progresso nell’uguaglianza diconsiderando quattro dimensioni precipue (partecipazione e opportunità economica, educazione e istruzione, salute e benessere ed empowerment politico), per raggiungere la piena parità tra i generi saranno necessari 132 anni. Soprattutto nei Paesi messi peggio, come l’Italia, che su 146 nazioni si classifica al 63° posto, subito dopo Uganda e Zambia e ben lontana da Islanda, Finlandia e Norvegia (nelle prime posizioni) e da Germania (decima), Francia (quindicesima) e Spagna (sedicesima). Una posizione che si incrina maggiormente se si considera l’ambito dedicato all’opportunità economica, che calcola la partecipazione al mondo del lavoro, il gender pay gap, il reddito medio percepito dalle donne e le posizioni apicali ...

