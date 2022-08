Quarto concerto dei Coldplay a San Siro: prezzi biglietti in prevendita (Di giovedì 25 agosto 2022) Quarto concerto dei Coldplay a San Siro nel 2023: in questo articolo i dettagli sui biglietti in prevendita, sui pacchetti Vip e sui prezzi. A grande richiesta, i Coldplay annunciano una nuova data italiana del Music Of The Spheres World Tour. Sono così ben quattro i concerti del gruppo attesi allo Stadio San Siro di Milano, nell’ambito del tour che li vedrà nell’estate 2023 ritornare sui palchi dei maggiori stadi in Europa e nel Regno Unito. Dopo l’annuncio delle date italiane, il 21 e 22 giugno 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e il 25, 26 e 28 giugno 2023 allo Stadio San Siro di Milano, si aggiunge una quarta data allo Stadio San Siro di Milano il 29 giugno 2023. I fan ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 agosto 2022)deia Sannel 2023: in questo articolo i dettagli suiin, sui pacchetti Vip e sui. A grande richiesta, iannunciano una nuova data italiana del Music Of The Spheres World Tour. Sono così ben quattro i concerti del gruppo attesi allo Stadio Sandi Milano, nell’ambito del tour che li vedrà nell’estate 2023 ritornare sui palchi dei maggiori stadi in Europa e nel Regno Unito. Dopo l’annuncio delle date italiane, il 21 e 22 giugno 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e il 25, 26 e 28 giugno 2023 allo Stadio Sandi Milano, si aggiunge una quarta data allo Stadio Sandi Milano il 29 giugno 2023. I fan ...

