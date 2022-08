Piero Angela | l’arrivederci in onda a Superquark commuove | “Non finisce qui | in autunno 16 puntate destinate anche alle scuole”

(Di giovedì 25 agosto 2022) Un luminare, scienziato, esempio per giovani e anziani. Il compiantoha portato a termine una missione divulgativa che nela malattia è riuscita a interrompere. Come ha dichiarato a Repubblica il produttore Marco Visalberghi, il recente documentario andato insu Rai 1, ‘Gli ultimi ghiacci’, è stato fortemente voluto dal padre di: “A luglio ci telefonò con ansia affinché lo completassimo. Non capivamo perché insistesse tanto, c’era una specie di ansia. Poi ci siamo resi conto che sentiva arrivare la fine e voleva chiuderlo prima di andarsene”. Una necessità, un bisogno impellente di lasciare il proprio sapere in ereditànuove generazioni, che si è condensato in un arrivederci malinconico, ma intriso di speranza. Durante l’ultima puntata di ...

... eccetto il martedì " ospita anche un omaggio all'indimenticabile, con l'esposizione di parte della scenografia di "Viaggio nel cosmo", girato a Torino nel gennaio 1998, accompagnato da ...Mentre guardava in camera rivolgendosi agli spettatori che lo hanno sempre seguito e stimato,sapeva che quello sarebbe stato il suo ultimo saluto in tv. È da quando ha scoperto che gli restava poco da vivere, infatti, chesi è dato da fare per finire tutto quello che aveva ...Nonostante la scomparsa dell'amato giornalista e divulgatore scientifico il programma tornerà in onda in autunno ...Mercoledì 24 agosto, in prima serata su RaiUno, è andata in onda l'ultima puntata di Superquark della stagione, come ha detto Piero Angela “per quest’anno”. Il conduttore e divulgatore scientifico, vo ...