Paola Cerimele morta in un incidente, l'attrice aveva 48 anni. Ieri l'incontro con Castellitto ad Agnone e l'ultimo post (Di giovedì 25 agosto 2022) Tragico incidente sulla Statale 650 'Trignina '. L'impatto è avvenuto intorno alle 15.30 all'altezza dello svincolo San Giovanni Lipioni - Castelguidone tra una Fiat Panda e un'Audi. La 48enne attrice ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 agosto 2022) Tragicosulla Statale 650 'Trignina '. L'impatto è avvenuto intorno alle 15.30 all'altezza dello svincolo San GiovLipioni - Castelguidone tra una Fiat Panda e un'Audi. La 48enne...

Agenzia_Ansa : Incidente stradale in Molise, muore l'attrice Paola Cerimele. Aveva recitato in 'Non ti muovere' di Sergio Castelli… - Gazzettino : Paola Cerimele morta in un incidente, l'attrice aveva 48 anni. Ieri l'incontro con Castellitto ad Agnone e l'ultimo… - cronico_73 : RT @Agenzia_Ansa: Incidente stradale in Molise, muore l'attrice Paola Cerimele. Aveva recitato in 'Non ti muovere' di Sergio Castellitto #A… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Incidente stradale in Molise, muore l'attrice Paola Cerimele. Aveva recitato in 'Non ti muovere' di Sergio Castellitto #A… - MoliseTabloid : Terribile scontro fra due auto sulla Trignina, deceduta l’attrice molisana Paola Cerimele. Ferito un 56enne -