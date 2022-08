Nappi Lega | “I De Luca confondono autonomia con monarchia”

(Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Defiglio parla diregionale ispirandosi al modello del padre che gestisce la Campania in proprio senza confrontarsi con nessuno. L’, per esempio sarebbe sbattere la porta in faccia alle famiglie che richiedevano il condono di necessità? Se è questa, anche no. Mi sa che gli ultimi ‘temi’ che ha visto Dejr sono stati quelli di italiano tra i banchi di scuola. Approfitti di questo mese di campagna elettorale per studiare, se vuole gli regaliamo una copia del programma della”. Lo dichiara il consigliere regionale Severino, responsabile federale dellaper la campagna elettorale per le elezioni Politiche della Regione Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Lo annuncia il consigliere regionale, responsabile federale dellaper la campagna elettorale in Campania. Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente su Whats App. Memorizza ...... infine, si fa garante per la città che non verrà lasciata sola 'come già accaduto in passato', sottolinea Severino, capolista del partito di Matteo Salvini che oggi sarà in città. 'Laha ...Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, sarà a Torre Annunziata. Appuntamento al Lido Azzurro, in via Marconi, il 26 agosto alle ore 11.00. L'incontro è stato organizzato per incontrare gli elettor ...Si accende la campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre e i principali candidati sono già pronti a visitare le città per andare a caccia di voti. Questa settimana sarà il t ...