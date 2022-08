Milan, Massaro: “Possiamo tornare a essere protagonisti” (Di giovedì 25 agosto 2022) Massaro, ambasciatore del Milan, ha commentato il sorteggio dei gironi di Champions League con grande entusiasmo. Le sue parole. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 agosto 2022), ambasciatore del, ha commentato il sorteggio dei gironi di Champions League con grande entusiasmo. Le sue parole.

LucaDColella : RT @JorgjiG: Il Brand Ambassador, nonché ex attaccante del #Milan, Daniele Massaro presente ad #Istanbul per i sorteggi di @ChampionsLeague… - ACMilanAddict1 : Massaro sulla Champions: 'Un anno in più di esperienza sicuramente servirà' #ACMilan #SempreMilan #Rossoneri | Mila… - sportface2016 : #Milan #Massaro dopo sorteggio #Champions: 'Saremo competitivi'. E su #Leao... - Angelredblack1 : Alla domanda su Rafael #Leão se giocherà con la maglia del #Milan o quella del #Chelsea, il brand Ambassador del… - maxi_ran : @saIva___ Milan, Massaro: 'Saremo competitivi anche in Champions. Leao? Il club sta valutando' -