Leasys Rent, arriva Recharge, l'app per l'apertura colonnine di ricarica (Di giovedì 25 agosto 2022) TORINO (ITALPRESS) – Continua l'impegno di Leasys Rent a supporto della mobilità sostenibile a Torino. La società del Gruppo FCA Bank, specializzata in soluzioni di noleggio e di abbonamento all'auto, ha sviluppato una nuova app, Recharge, per l'apertura delle proprie colonnine di ricarica elettrica al pubblico di Torino e non solo. l'app, realizzata in partnership con Bosch, è attualmente in fase di test e sarà disponibile a partire dal 19 settembre sugli store Apple e Android con il nome di Drivalia Recharge, permettendo così l'accesso ai circa 480 charging points e alle relative zone di sosta presenti in città, attualmente a disposizione degli utenti Leasys Rent e Leasys.

