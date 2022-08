L’arrivo di Navas apre il caso Meret: la scelta che non piacerà al Napoli (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Napoli è sempre più vicino a piazzare la ciliegina sulla torta del suo calciomercato con L’arrivo di Keylor Navas. Il portiere costaricano sarebbe utilissimo per dare tanta esperienza ad una squadra così giovane e per mettere in mani sicure un ruolo così delicato come quello del portiere. A farne le spese di questo acquisto, dovrebbe essere Alex Meret. Il portiere friulano sembrava dover essere lui fino ad un mesetto fa il prescelto per ricoprire il ruolo di portiere titolare, col rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023 che sembrava cosa fatta. Adesso le cose sono radicalmente cambiate. Foto: Getty Images- Alex Meret L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport descrive uno scenario ben diverso sul suo futuro dopo le ultime notizie relative alL’arrivo a ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 25 agosto 2022) Ilè sempre più vicino a piazzare la ciliegina sulla torta del suo calciomercato condi Keylor. Il portiere costaricano sarebbe utilissimo per dare tanta esperienza ad una squadra così giovane e per mettere in mani sicure un ruolo così delicato come quello del portiere. A farne le spese di questo acquisto, dovrebbe essere Alex. Il portiere friulano sembrava dover essere lui fino ad un mesetto fa il prescelto per ricoprire il ruolo di portiere titolare, col rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023 che sembrava cosa fatta. Adesso le cose sono radicalmente cambiate. Foto: Getty Images- AlexL’edizione odierna de Il Corriere dello Sport descrive uno scenario ben diverso sul suo futuro dopo le ultime notizie relative ala ...

