La LineageOS 19 è disponibile per Samsung Galaxy A52, A72 e la serie OnePlus 8 (Di giovedì 25 agosto 2022) La LineageOS 19 con base Android 12 è ora disponibile per un nuovo gruppo di smartphone, tra cui Samsung Galaxy A52 e OnePlus 8. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 25 agosto 2022) La19 con base Android 12 è oraper un nuovo gruppo di smartphone, tra cuiA52 e8. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : La LineageOS 19 è disponibile per Samsung Galaxy A52, A72 e la serie OnePlus 8 - HWSWReview : LineageOS 19 è ora disponibile per Xiaomi Mi 6 e tre smartphone Motorola, via - AcinoDuva : LineageOS 19 è ora disponibile per Xiaomi Mi 6 e tre smartphone Motorola - androidiani : LineageOS 19 è ora disponibile per Xiaomi Mi 6 e tre smartphone Motorola - -