Kobe Bryant, la vedova del campione vince la causa legale (Di giovedì 25 agosto 2022) Sono ormai passati già più di due anni, ma il ricordo di Kobe Bryant è ancora vivo negli amanti del basket e non. La prematura scomparsa dell’erede di Micheal Jordan ha segnato il mondo dello sport in maniera indelebile. Sia per il grande campione che era sul parquet del NBA, sia per la persona che è sempre stata fuori dal campo. La sua “Black Mamba Mentality” è l’ultimo lascito che il cestista italo-americano ha lasciato ai suoi fan, la concentrazione sui propri obiettivi e il lavorare sodo per ottenere i risultati prefissati. Come già detto, sono passati ormai due anni dal tragico incidente che ha tolto la vita a Kobe Bryant. Lui, la figlia Gianna Maria e altre 7 persone sono scomparse mentre sorvolavano la California meridionale su un elicottero. L’errore del pilota causato dalla ... Leggi su zon (Di giovedì 25 agosto 2022) Sono ormai passati già più di due anni, ma il ricordo diè ancora vivo negli amanti del basket e non. La prematura scomparsa dell’erede di Micheal Jordan ha segnato il mondo dello sport in maniera indelebile. Sia per il grandeche era sul parquet del NBA, sia per la persona che è sempre stata fuori dal campo. La sua “Black Mamba Mentality” è l’ultimo lascito che il cestista italo-americano ha lasciato ai suoi fan, la concentrazione sui propri obiettivi e il lavorare sodo per ottenere i risultati prefissati. Come già detto, sono passati ormai due anni dal tragico incidente che ha tolto la vita a. Lui, la figlia Gianna Maria e altre 7 persone sono scomparse mentre sorvolavano la California meridionale su un elicottero. L’errore del pilotato dalla ...

