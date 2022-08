Juve, Nedved: 'Abbiamo scelto Milik, con lui siamo a posto. Paredes? Il mercato non è ancora chiuso' (Di giovedì 25 agosto 2022) Ecco le parole del vicepresidente della Juve, Pavel Nedved, ai microfoni di Sport Mediaset dopo il sorteggio del girone di Champions: IL GI... Leggi su calciomercato (Di giovedì 25 agosto 2022) Ecco le parole del vicepresidente della, Pavel, ai microfoni di Sport Mediaset dopo il sorteggio del girone di Champions: IL GI...

sportli26181512 : Juve, Nedved: 'Abbiamo scelto Milik, con lui siamo a posto. Paredes? Il mercato non è ancora chiuso': Ecco le parol… - cmdotcom : #Juve, #Nedved: 'Abbiamo scelto #Milik, con lui siamo a posto. #Paredes? Il mercato non è ancora chiuso' - ArturoDb72 : RT @ilbianconerocom: Nedved: 'Troppe critiche contro la Juve. Ecco perché abbiamo scelto Milik e il mercato non è ancora finito' https://t.… - tuttosport : #Juve, #Nedved: 'Con #Milik l'attacco è completo'. E su #Paredes... ?? - sportli26181512 : Nedved: 'Girone complicato. Mercato? Abbiamo fiducia nei nostri giocatori': Il vice presidente della Juve ha commen… -