Inter : Le parole di mister Simone Inzaghi e del Vice President Zanetti dopo il sorteggio del girone di Champions ???? - DiMarzio : .@Inter | Simone #Inzaghi parla alla vigilia della sfida contro la @OfficialSSLazio - Inter : Segui live la conferenza stampa di mister Simone Inzaghi alla vigilia di #LazioInter ?? - cmdotcom : #Inter, #Inzaghi si affida a tutta la rosa: in attesa di #Asllani, ipotesi #Gagliardini contro la #Lazio - Alessio23Lauty : @Inter Inzaghi???: 'Forza ragazzi questo è l'anno buono' ?? -

"Continuità" è l'obiettivo manifestato da Simonedopo aver conosciuto le avversarie dell'nella Champions League in partenza a settembre. Bayern Monaco e Barcellona non sono certo delle pescate fortunate, ma spaventarsi non è nel Dna ...E' un Simoneche predica calma quello che commenta a caldo il sorteggio di Champions League che ha 'regalato' all'un girone di ferro da condividere con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen :L'Inter è alla vigilia del match contro la Lazio che darà il via al tour de force dei nerazzurri, impegnati in 19 partite (13 di campionato, 6 di Champions League) in due mesi e mezzo, fino alla pausa ...L'Inter affronterà venerdì la Lazio dopo aver vinto le prime due gare di Serie A della stagione. La squadra di Simone Inzaghi è seconda in Serie A con sei ...