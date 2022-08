Inter | girone da incubo La Juventus vola a Parigi | Napoli e Milan in Inghilterra

(Di giovedì 25 agosto 2022) Il sorteggio di Champions League regala brutte sorprese all’. Gironi comunque insidiosi per le altre italiane. È andato in scena nella serata di oggi a Istanbul, Turchia, il sorteggio valido per la UEFA Champions League 2022/2023. Quattro le squadre italiane in corsa, in lizza per un trofeo che la nostra Serie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : Ecco il nostro girone di #UCL ??? #UCLdraw #ForzaInter - Inter : Chi saranno le nostre tre avversarie del girone? ?? E perché una sarà proprio il @realmadrid ? ?? #UCLdraw #UCL #ForzaInter - ClaMarchisio8 : Allora, come siamo messi?? Eccitati, preoccupati, agitati?? Milan, Inter, Napoli e Juventus. Quale squdra non vorre… - Krunic_falso_9 : RT @lucacohen: Solito culo inter. Situazione win win Se passano il girone, umiliano la nostra uscita dello scorso anno. Se escono, vanno in… - lccatt : RT @violismo: io quando ho visto il chelsea nel girone del milan e sempre io quando ho visto dov'è andata l'Inter -

Ora riparte con undifficile ma non impossibile, soprattutto se paragonato a quello dell'... Ajax, Liverpool e per la squadra di Spalletti. Olanda Ajax Giovani, forti e temibili di ...Dopo il ritorno agli ottavi di finale della scorsa edizione, la Champions League dell'riparte dalle corazzate Bayern Monaco e Barcellona. Un sorteggio non certo agevole per la squadra di Simone Inzaghi, il cui passaggio del turno sarà legato ovviamente a un'impresa contro una ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Mali, anzi malissimo, il sorteggio Champions dell’Inter, inserita in terza fascia. Non benissimo anche per il Napoli; un po’ così quello della Juventus, bene per il Milan, testa ...