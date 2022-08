Inizio scuola 2022: stop mascherine e obbligo vaccinale per il rientro in classe. DAD può essere richiesta. Le nostre FAQ (Di giovedì 25 agosto 2022) Mancano pochi giorni all'Inizio dell'anno scolastico 2022/2023 e, nonostante il covid non sia debellato, si tornerà in classe praticamente senza le restrizioni degli anni precedenti, salvo nuovi interventi del Governo. Il Ministero dell'Istruzione ha fornito delle indicazioni per il rientro, sulla scorta delle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità pubblicate pochi giorni fa. Ecco le FAQ a cura della nostra redazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 agosto 2022) Mancano pochi giorni all'dell'anno scolastico/2023 e, nonostante il covid non sia debellato, si tornerà inpraticamente senza le restrizioni degli anni precedenti, salvo nuovi interventi del Governo. Il Ministero dell'Istruzione ha fornito delle indicazioni per il, sulla scorta delle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità pubblicate pochi giorni fa. Ecco le FAQ a cura della nostra redazione. L'articolo .

