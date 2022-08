“Il porto”, un racconto dedicato a Diodato e Tosca (Di giovedì 25 agosto 2022) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. In occasione dei compleanni di Diodato e Tosca abbiamo dedicato a loro questa puntata. Lo abbiamo fatto realizzando un racconto originale intitolato “Il porto” ispirato a due loro canzoni La banchina del porto scorreva sotto un placido sole d’estate mente gli occhi gli si abbassavano per il sonno in attesa della nuova coppia da trasportare alla marina di Cava dove solo le barche potevano mettere piede. Nel frattempo la musica di una vecchia armonica che si era portato alle labbra lo teneva sveglio. Così un vecchio attendeva con ansia il momento di ritornare in mare per lasciarsi da parte un po’ di tristezza. “Sono qui”, si sentì chiamare in quell’istante non riuscendo immediatamente a comprendere se fosse un sogno o un richiamo vero. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. In occasione dei compleanni diabbiamoa loro questa puntata. Lo abbiamo fatto realizzando unoriginale intitolato “Il” ispirato a due loro canzoni La banchina delscorreva sotto un placido sole d’estate mente gli occhi gli si abbassavano per il sonno in attesa della nuova coppia da trasportare alla marina di Cava dove solo le barche potevano mettere piede. Nel frattempo la musica di una vecchia armonica che si era portato alle labbra lo teneva sveglio. Così un vecchio attendeva con ansia il momento di ritornare in mare per lasciarsi da parte un po’ di tristezza. “Sono qui”, si sentì chiamare in quell’istante non riuscendo immediatamente a comprendere se fosse un sogno o un richiamo vero. ...

