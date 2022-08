(Di giovedì 25 agosto 2022) AGI - Il mese di agosto sembra aver portato ben poche novità nel quadro deipolitici, al netto dei "colpi di scena" che hanno portato a (ri)definire il perimetro delle coalizioni di centro e di centrosinistra. FdI e Pd sono ancora "in fuga" nel loro testa a testa per la palma di primo partito, ma in termini di coalizioni ildelappare quasi: 48,2% contro 29,5%. Unche, ad oggi, lascia presagire una vittoria a valanga delnei collegi uninominali, e la certezza quasi matematica di una maggioranza assoluta dei seggi sia alla Camera che al Senato. SUPERMEDIA LISTE FDI 24,3 (+0,3) PD 22,7 (-0,5) Lega 13,4 (=) M5S 10,9 (+0,5) Forza Italia 8,4 (-0,2) Terzo Polo 5,9 (+1,1) Verdi/Sinistra 3,4 (-0,2) Italexit ...

La ponderazione odierna, che includerealizzati dal 10 al 24 agosto, e' stata effettuata il giorno 24 agosto sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del ...Giorgia Meloni ha tutte le carte in mano I, come dicevamo, premiano il centrodestra. Ma c'... Anche perché la leader di FdI sta tenendo un profilo basso, forte delle rilevazioni che lain ... I sondaggi danno un vantaggio incolmabile al centrodestra La Supermedia AGI/YouTrend lascia presagire una vittoria a valanga nei collegi uninominali, e la certezza quasi matematica di una maggioranza assoluta dei seggi sia alla Camera che al Senato. Sotto la ...Per Lorenzo Pregliasco di Youtrend il divario tra il centrodestra e il centrosinistra, che si attesta intorno ai 20 punti percentuali, è ormai incolmabile ...