“Ha il permesso di andare al Verona”: che colpo di Setti, è ufficiale (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Verona ha chiuso un altro colpo in questa bollente estate di mercato, arriva il comunicato ufficiale del club L’inizio di stagione del Verona non è stato per niente promettente, per usare un eufemismo. I cinque gol presi in casa con il Napoli hanno fatto scattare il campanello d’allarme, soprattutto per l’assenza di difensori di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 agosto 2022) Ilha chiuso un altroin questa bollente estate di mercato, arriva il comunicatodel club L’inizio di stagione delnon è stato per niente promettente, per usare un eufemismo. I cinque gol presi in casa con il Napoli hanno fatto scattare il campanello d’allarme, soprattutto per l’assenza di difensori di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

treos9 : RT @Mr_Ozymandias: Non era permesso andare in posta. In banca. Al ristorante. Al bar. Sui mezzi di trasporto. Persino al lavoro, per giunta… - Medeapm : RT @Mr_Ozymandias: Non era permesso andare in posta. In banca. Al ristorante. Al bar. Sui mezzi di trasporto. Persino al lavoro, per giunta… - Gian_Santovito : RT @Mr_Ozymandias: Non era permesso andare in posta. In banca. Al ristorante. Al bar. Sui mezzi di trasporto. Persino al lavoro, per giunta… - NazzarenoMi : RT @Mr_Ozymandias: Non era permesso andare in posta. In banca. Al ristorante. Al bar. Sui mezzi di trasporto. Persino al lavoro, per giunta… - niepis : RT @moonlanded85: Mi dispiace di averle fatto mancare qualcosa, di aver permesso che sentisse il desiderio di cercarlo altrove ma se decide… -